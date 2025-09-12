DAX23.780 +0,4%ESt505.427 +0,7%Top 10 Crypto16,14 -1,6%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.815 -0,6%Euro1,1740 +0,1%Öl67,15 +0,4%Gold3.645 +0,1%
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag mit positiven Vorzeichen

15.09.25 09:29 Uhr
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 10,58 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere um 09:06 Uhr 0,6 Prozent. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,66 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,61 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 181.009 thyssenkrupp-Aktien.

Bei 11,62 EUR erreichte der Titel am 21.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,78 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.09.2024 (2,84 EUR). Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 272,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem thyssenkrupp seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,156 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,78 EUR.

thyssenkrupp veröffentlichte am 14.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,45 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat thyssenkrupp im vergangenen Quartal 8,15 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte thyssenkrupp 8,99 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.11.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 19.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,300 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
18.08.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
15.08.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
14.08.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
