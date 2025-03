thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,4 Prozent auf 10,77 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,4 Prozent auf 10,77 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,95 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,75 EUR. Bisher wurden heute 2.112.257 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Am 19.03.2025 markierte das Papier bei 10,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 2,77 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 74,30 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

thyssenkrupp-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,38 EUR.

Am 13.02.2025 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 8,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 15.05.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 19.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von thyssenkrupp.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,668 EUR je Aktie aus.

