thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Vormittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 8,65 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 8,65 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,65 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,59 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 67.666 thyssenkrupp-Aktien.

Am 21.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,62 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,31 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (2,77 EUR). Abschläge von 67,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,156 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,78 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 15.05.2025 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 8,58 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,99 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 20.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,314 EUR je Aktie belaufen.

