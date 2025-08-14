thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag auf grünem Terrain

Kurs der thyssenkrupp

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 8,88 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 8,88 EUR. In der Spitze legte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 8,88 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,82 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 47.827 Aktien.

Am 21.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,62 EUR. 30,74 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,77 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 68,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,156 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,78 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 15.05.2025 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,25 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp -0,09 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat thyssenkrupp 8,58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8,99 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q4 2025 wird am 20.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 19.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,282 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

