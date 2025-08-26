thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Nachmittag

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 9,18 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,8 Prozent auf 9,18 EUR. In der Spitze legte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 9,28 EUR zu. Bei 8,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.366.216 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.07.2025 bei 11,62 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 2,77 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 69,85 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,156 EUR je thyssenkrupp-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,78 EUR an.

Am 15.05.2025 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp -0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,53 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,58 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,99 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 20.11.2025 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 19.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,282 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

