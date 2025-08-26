thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zeigt sich am Vormittag fester

Blick auf thyssenkrupp-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 8,97 EUR zu.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 8,97 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,04 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,95 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 92.561 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 21.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,62 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 22,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,77 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 69,14 Prozent sinken.

Nachdem thyssenkrupp seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,156 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,78 EUR.

thyssenkrupp veröffentlichte am 15.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,25 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,53 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,99 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte thyssenkrupp am 20.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,282 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

