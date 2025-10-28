thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss

thyssenkrupp im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die thyssenkrupp-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 9,32 EUR an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die thyssenkrupp-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 9,32 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,33 EUR aus. Die größten Abgaben verzeichnete die thyssenkrupp-Aktie bis auf 9,09 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,23 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.188.866 thyssenkrupp-Aktien.

Bei 13,35 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 30,16 Prozent niedriger. Am 04.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,13 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 198,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,139 EUR je thyssenkrupp-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,42 EUR.

Am 14.08.2025 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,45 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,29 Prozent auf 8,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,99 Mrd. EUR gelegen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 20.11.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 19.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,233 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

