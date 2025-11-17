TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Mittag tiefer
Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 68,50 EUR.
Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie musste um 11:45 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 68,50 EUR. Das bisherige Tagestief markierte TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bei 68,25 EUR. Bei 70,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 35.606 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien den Besitzer.
Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 74,50 EUR für die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie.
Am 13.10.2025 legte TKMS thyssenkrupp Marine Systems die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor.
Den erwarteten Gewinn je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,66 EUR fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
