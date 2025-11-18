TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems tendiert am Dienstagvormittag südwärts

Blick auf TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Kurs

Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,1 Prozent auf 66,65 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 66,65 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bisher bei 66,55 EUR. Bei 67,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.700 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien umgesetzt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 74,50 EUR für die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie.

Am 13.10.2025 lud TKMS thyssenkrupp Marine Systems zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,66 EUR je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie

