Gipfel von Trump und Putin am Abend: DAX wenig bewegt -- Wall Street uneins -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- DroneShield, Bullish, Buffett Depot, Lilium, Rüstungstitel im Fokus
Intel-Aktie springt hoch: US-Regierung denkt wohl über Einstieg bei Intel nach
Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX-Anleger vorsichtig
Top-News: Das war diese Woche wichtig

KryptowährungenBitcoin-Statistik: So viele Menschen besitzen wirklich einen ganzen BTC

Knapp eine Million Wallet-Adressen enthalten derzeit mindestens einen vollen Bitcoin. Dennoch liegt die Zahl der Personen, die tatsächlich einen kompletten BTC besitzen, klar darunter.
Depot aufgedecktSo investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut

Kaufempfehlungen KW 33Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Einstufung belassenNovo Nordisk-Aktie schwächer: UBS begründet neutrale Einstufung mit rückläufigem Momentum

Kennzahlen im FokusErste Schätzungen: BYD zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Im AbwärtssogDAX-Schwergewicht SAP-Aktie weiter kräftig unter Druck

Im AufwindCommerzbank-Aktie auf 52-Wochen-Hoch: Was die Aktie antreibt

Gratis-Aktien verteiltEckert & Ziegler-Aktie optisch 64 Prozent günstiger nach Aktiensplit

Kampf der Tech-GigantenAcht Tech-Aktien im Wettlauf: Wer könnte vor NVIDIA die 5-Billionen-Dollar-Marke knacken?

Flugtaxis im ÜbernahmefokusKursrally nach AAMG-Offerte: Lilium-Aktie schießt in die Höhe

Kein Ukraine-AbkommenAktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK im Fokus: Rüstungswerte im Erholungsmodus

Strategiewechsel?David Tepper trennt sich von NVIDIA-Aktien und setzt auf diese KI-Aktie

MarktkonsolidierungAktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT schwächer - Was Anleger jetzt wissen sollten

Ethereum im FokusWie Cathie Wood der Wall Street mithilfe von Kryptoinvestments ein Schnippchen schlägt

KursrallyDroneShield-Aktie mit Kursrally: Launch von SentryCiv wirkt nach

Urlaubserlebnisse boomenTUI-Aktie weit im Plus: TUI übertrifft mit Umsatz- und Ergebnisplus die Erwartungen

Bilanz mit Licht & SchattenUmsatzrekord vs. Profitabilitätssorgen: Wieso die CoreWeave-Aktie abrauscht

KursexplosionBullish-Aktie nach Mega-IPO weiter nicht zu bremsen: Auch Cathie Wood deckte sich mit Bullish-Aktien ein

Schwächephase hält anVolatus Aerospace-Aktie gibt weiter nach: Kapitalerhöhung und NATO-Deal im Blick

MachtwechselAktien von BYD und Tesla im Fokus: BYD überholt Tesla erstmals im Fortune Global 500-Ranking

Auftragsbücher gefülltRENK-Aktie zieht an: Auftragslage bei RENK bleibt stark - Rheinmetall- und HENSOLDT-Aktien uneins

Rally geht weiterTUI-Aktie im Aufwind: Analysten uneins nach Quartalszahlen und Prognoseanpassung

Millionen-Deal voraus?Lilium-Aktie explodiert: Kaufinteressent für insolventen Flug-Taxi-Konzern gefunden?

Nach ZahlenSiemens Energy-Aktie: Rekordaufträge, höhere Prognose und frühere Dividende

Nach Umsatzrückgangthyssenkrupp-Aktie fällt: In den roten Zahlen - Umsatzerwartung nach unten korrigiert

AktieneinstufungInvestment-Tipp BASF-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

US-Rückzug belastetpbb-Aktie sackt ab: Deutsche Pfandbriefbank im 2. Quartal tief in der Verlustzone

Wasserstoff-RatingsPlug Power-Aktie im Fokus: Wie Analysten auf die Bilanz reagieren

WachstumE.ON-Aktie steigt: Operativer Gewinn von E.ON steigt - Ziele bestätigt

Foundry-PlattformPalantir-Aktie nach Rekordmodus schwächer: Partnerschaft mit SOMPO ausgeweitet

WasserstoffbilanzPlug Power-Aktie nach Zahlen in Rot: Plug Power weiter in der Verlustzone - Umsatz gestiegen

Jahresziele bestätigtRWE-Aktie gibt nach: RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück - Prognose dennoch bestätigt

