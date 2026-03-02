Top-News: Das war diese Woche wichtig

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*Die Gebühren beziehen sich auf die Verwaltungsgebühren und sonstigen Verwaltungs- oder Betriebskosten des Fonds. Weitere Informationen zu allen Kosten finden Sie im Basisprospekt (KID). Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzproduktes von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.