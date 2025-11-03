DAX24.227 +1,1%Est505.702 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,76 -0,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.665 -2,4%Euro1,1516 -0,2%Öl64,63 -0,7%Gold4.005 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F Humanoid Global A41B76 RENK RENK73 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX legt zu -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- TKMS, Highland Critical Minerals, Palantir, Apple, Lufthansa im Fokus
Top News
Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
IREN-Aktie beflügelt: Microsoft investiert Milliarden IREN-Aktie beflügelt: Microsoft investiert Milliarden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Blick auf Aktienkurs

TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Mittag nordwärts

03.11.25 12:05 Uhr
TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Mittag nordwärts

Die Aktie von TRATON zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die TRATON-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 28,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
27,94 EUR 0,34 EUR 1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TRATON-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 28,40 EUR. Bei 28,40 EUR markierte die TRATON-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 62.512 TRATON-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 38,45 EUR erreichte der Titel am 07.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TRATON-Aktie 35,39 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 25,12 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die TRATON-Aktie mit einem Verlust von 11,55 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 1,70 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,08 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,90 EUR.

TRATON ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 1,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,22 Prozent auf 10,42 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11,87 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.03.2026 terminiert.

In der TRATON-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,34 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

Oktober 2025: Experten empfehlen TRATON-Aktie mehrheitlich zum Kauf

TRATON-Aktie klettert: VW-Nutzfahrzeugholding wird etwas pessimistischer für Marge

Ausblick: TRATON gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ausgewählte Hebelprodukte auf TRATON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TRATON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: TRATON GROUP

Nachrichten zu TRATON

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TRATON

DatumRatingAnalyst
31.10.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
30.10.2025TRATON HaltenDZ BANK
30.10.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025TRATON BuyUBS AG
29.10.2025TRATON BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.10.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025TRATON BuyUBS AG
29.10.2025TRATON BuyWarburg Research
07.10.2025TRATON BuyWarburg Research
07.10.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
30.10.2025TRATON HaltenDZ BANK
29.10.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
29.10.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
25.05.2021TRATON UnderperformBernstein Research
14.01.2021TRATON UnderperformBernstein Research
15.10.2020TRATON UnderperformBernstein Research
08.09.2020TRATON UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TRATON nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen