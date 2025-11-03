TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Mittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von TRATON zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die TRATON-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 28,40 EUR.

Die TRATON-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 28,40 EUR. Bei 28,40 EUR markierte die TRATON-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 62.512 TRATON-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 38,45 EUR erreichte der Titel am 07.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TRATON-Aktie 35,39 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 25,12 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die TRATON-Aktie mit einem Verlust von 11,55 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 1,70 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,08 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,90 EUR.

TRATON ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 1,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,22 Prozent auf 10,42 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11,87 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.03.2026 terminiert.

In der TRATON-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,34 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

Oktober 2025: Experten empfehlen TRATON-Aktie mehrheitlich zum Kauf

TRATON-Aktie klettert: VW-Nutzfahrzeugholding wird etwas pessimistischer für Marge

Ausblick: TRATON gewährt Anlegern Blick in die Bücher