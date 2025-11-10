TRATON Aktie News: TRATON am Mittag mit Kursplus

So bewegt sich TRATON

Die Aktie von TRATON gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die TRATON-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 28,34 EUR.

Die TRATON-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:36 Uhr in Grün und gewann 2,5 Prozent auf 28,34 EUR. Im Tageshoch stieg die TRATON-Aktie bis auf 28,46 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,12 EUR. Bisher wurden via XETRA 20.860 TRATON-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TRATON-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 25,12 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

TRATON-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,70 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,07 EUR aus. Analysten bewerten die TRATON-Aktie im Durchschnitt mit 35,09 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte TRATON am 29.10.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,45 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 10,42 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,87 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 17.03.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,35 EUR je TRATON-Aktie.

