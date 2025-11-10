TRATON Aktie News: TRATON am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

TRATON im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von TRATON. Das Papier von TRATON legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 28,40 EUR.

Das Papier von TRATON konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 28,40 EUR. In der Spitze gewann die TRATON-Aktie bis auf 28,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,12 EUR. Zuletzt wechselten 3.531 TRATON-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2025 bei 38,45 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TRATON-Aktie mit einem Kursplus von 35,39 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (25,12 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TRATON-Aktie 11,55 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,07 EUR. Im Vorjahr erhielten TRATON-Aktionäre 1,70 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,09 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TRATON am 29.10.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,65 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,45 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,22 Prozent auf 10,42 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.03.2026 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass TRATON im Jahr 2025 3,35 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

