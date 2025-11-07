TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von TRATON gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TRATON nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 27,58 EUR.

Die TRATON-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 0,4 Prozent auf 27,58 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TRATON-Aktie bisher bei 27,36 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,96 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 51.619 TRATON-Aktien umgesetzt.

Bei 38,45 EUR erreichte der Titel am 07.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TRATON-Aktie somit 28,27 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,12 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TRATON-Aktie 8,92 Prozent sinken.

TRATON-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,07 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,09 EUR an.

Am 29.10.2025 legte TRATON die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 EUR gegenüber 1,45 EUR im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 10,42 Mrd. EUR, gegenüber 11,87 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,22 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.03.2026 terminiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TRATON-Gewinn in Höhe von 3,35 EUR je Aktie aus.

