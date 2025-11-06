TRATON Aktie News: TRATON wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Aktienentwicklung

Die Aktie von TRATON gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die TRATON-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 27,92 EUR nach.

Die TRATON-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 27,92 EUR. Die TRATON-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,84 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,04 EUR. Der Tagesumsatz der TRATON-Aktie belief sich zuletzt auf 31.973 Aktien.

Bei 38,45 EUR markierte der Titel am 07.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 37,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (25,12 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten TRATON-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,70 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,07 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,09 EUR.

Am 29.10.2025 hat TRATON die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TRATON ein EPS von 1,45 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,87 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10,42 Mrd. EUR.

Die TRATON-Bilanz für Q4 2025 wird am 17.03.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,35 EUR je TRATON-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TRATON-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Oktober 2025: Experten empfehlen TRATON-Aktie mehrheitlich zum Kauf

TRATON-Aktie klettert: VW-Nutzfahrzeugholding wird etwas pessimistischer für Marge