TRATON Aktie News: TRATON macht am Vormittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von TRATON gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von TRATON konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 28,16 EUR.

Um 09:03 Uhr konnte die Aktie von TRATON zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 28,16 EUR. Der Kurs der TRATON-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,16 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,04 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.121 TRATON-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,45 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,12 EUR am 09.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,07 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,09 EUR für die TRATON-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TRATON am 29.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 1,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TRATON in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,42 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 11,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 17.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der TRATON-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,35 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TRATON-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Oktober 2025: Experten empfehlen TRATON-Aktie mehrheitlich zum Kauf

TRATON-Aktie klettert: VW-Nutzfahrzeugholding wird etwas pessimistischer für Marge