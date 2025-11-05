DAX23.827 -0,5%Est505.628 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,84 +0,4%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.789 +0,3%Euro1,1491 ±0,0%Öl64,19 -0,3%Gold3.964 +0,8%
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- BASF, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Kursentwicklung im Fokus

TRATON Aktie News: TRATON am Mittwochmittag freundlich

05.11.25 12:04 Uhr

05.11.25 12:04 Uhr
TRATON Aktie News: TRATON am Mittwochmittag freundlich

Die Aktie von TRATON gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die TRATON-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
26,96 EUR -0,40 EUR -1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die TRATON-Papiere um 11:46 Uhr 1,5 Prozent. Die TRATON-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,88 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 27,00 EUR. Von der TRATON-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 43.441 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 38,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TRATON-Aktie derzeit noch 39,21 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 25,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die TRATON-Aktie mit einem Verlust von 9,05 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,07 EUR. Im Vorjahr hatte TRATON 1,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 35,09 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TRATON am 29.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat TRATON mit einem Umsatz von insgesamt 10,42 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,22 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.03.2026 erfolgen.

In der TRATON-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,35 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TRATON-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Oktober 2025: Experten empfehlen TRATON-Aktie mehrheitlich zum Kauf

TRATON-Aktie klettert: VW-Nutzfahrzeugholding wird etwas pessimistischer für Marge

Bildquellen: TRATON GROUP

Nachrichten zu TRATON

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TRATON

DatumRatingAnalyst
11:36TRATON BuyUBS AG
04.11.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
31.10.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
30.10.2025TRATON HaltenDZ BANK
30.10.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11:36TRATON BuyUBS AG
30.10.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025TRATON BuyUBS AG
29.10.2025TRATON BuyWarburg Research
07.10.2025TRATON BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
04.11.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
31.10.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
30.10.2025TRATON HaltenDZ BANK
29.10.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
29.10.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.05.2021TRATON UnderperformBernstein Research
14.01.2021TRATON UnderperformBernstein Research
15.10.2020TRATON UnderperformBernstein Research
08.09.2020TRATON UnderperformBernstein Research

