TRATON Aktie News: TRATON am Mittwochmittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von TRATON gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die TRATON-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die TRATON-Papiere um 11:46 Uhr 1,5 Prozent. Die TRATON-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,88 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 27,00 EUR. Von der TRATON-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 43.441 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 38,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TRATON-Aktie derzeit noch 39,21 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 25,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die TRATON-Aktie mit einem Verlust von 9,05 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,07 EUR. Im Vorjahr hatte TRATON 1,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 35,09 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TRATON am 29.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat TRATON mit einem Umsatz von insgesamt 10,42 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,22 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.03.2026 erfolgen.

In der TRATON-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,35 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TRATON-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Oktober 2025: Experten empfehlen TRATON-Aktie mehrheitlich zum Kauf

TRATON-Aktie klettert: VW-Nutzfahrzeugholding wird etwas pessimistischer für Marge