Aktienentwicklung

TRATON Aktie News: Anleger schicken TRATON am Vormittag auf rotes Terrain

04.11.25 09:23 Uhr
TRATON Aktie News: Anleger schicken TRATON am Vormittag auf rotes Terrain

Die Aktie von TRATON gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TRATON nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 27,38 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
27,44 EUR -0,50 EUR -1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TRATON-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 27,38 EUR. Bei 27,36 EUR markierte die TRATON-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.029 TRATON-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TRATON-Aktie 40,43 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 25,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TRATON-Aktie derzeit noch 8,25 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten TRATON-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,07 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,90 EUR.

TRATON gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,45 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat TRATON mit einem Umsatz von insgesamt 10,42 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,22 Prozent verringert.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von TRATON wird am 17.03.2026 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TRATON-Aktie in Höhe von 3,33 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

Analysen zu TRATON

DatumRatingAnalyst
31.10.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
30.10.2025TRATON HaltenDZ BANK
30.10.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025TRATON BuyUBS AG
29.10.2025TRATON BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.10.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025TRATON BuyUBS AG
29.10.2025TRATON BuyWarburg Research
07.10.2025TRATON BuyWarburg Research
07.10.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
30.10.2025TRATON HaltenDZ BANK
29.10.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
29.10.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
25.05.2021TRATON UnderperformBernstein Research
14.01.2021TRATON UnderperformBernstein Research
15.10.2020TRATON UnderperformBernstein Research
08.09.2020TRATON UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TRATON nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
