TRATON Aktie News: Anleger schicken TRATON am Dienstagmittag ins Minus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 27,28 EUR ab.

Die TRATON-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 27,28 EUR. Das bisherige Tagestief markierte TRATON-Aktie bei 27,04 EUR. Bei 27,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 30.660 TRATON-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,45 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TRATON-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,12 EUR am 09.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TRATON-Aktie derzeit noch 7,92 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,07 EUR. Im Vorjahr hatte TRATON 1,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,90 EUR.

Am 29.10.2025 hat TRATON die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,65 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TRATON 1,45 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 10,42 Mrd. EUR, gegenüber 11,87 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,22 Prozent präsentiert.

Die TRATON-Bilanz für Q4 2025 wird am 17.03.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass TRATON im Jahr 2025 3,33 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

Oktober 2025: Experten empfehlen TRATON-Aktie mehrheitlich zum Kauf

TRATON-Aktie klettert: VW-Nutzfahrzeugholding wird etwas pessimistischer für Marge

Ausblick: TRATON gewährt Anlegern Blick in die Bücher