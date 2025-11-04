TRATON Aktie News: TRATON am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Blick auf TRATON-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 27,40 EUR ab.

Das Papier von TRATON befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 27,40 EUR ab. Die TRATON-Aktie sank bis auf 27,04 EUR. Bei 27,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 62.318 TRATON-Aktien.

Am 07.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,12 EUR am 09.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 8,32 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für TRATON-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,07 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,90 EUR für die TRATON-Aktie aus.

TRATON veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,65 EUR, nach 1,45 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat TRATON im vergangenen Quartal 10,42 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TRATON 11,87 Mrd. EUR umsetzen können.

Die TRATON-Bilanz für Q4 2025 wird am 17.03.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,33 EUR je TRATON-Aktie belaufen.

