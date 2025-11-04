TRATON Aktie News: TRATON am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 27,40 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von TRATON befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 27,40 EUR ab. Die TRATON-Aktie sank bis auf 27,04 EUR. Bei 27,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 62.318 TRATON-Aktien.
Am 07.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,12 EUR am 09.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 8,32 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für TRATON-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,07 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,90 EUR für die TRATON-Aktie aus.
TRATON veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,65 EUR, nach 1,45 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat TRATON im vergangenen Quartal 10,42 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TRATON 11,87 Mrd. EUR umsetzen können.
Die TRATON-Bilanz für Q4 2025 wird am 17.03.2026 erwartet.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,33 EUR je TRATON-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie
Oktober 2025: Experten empfehlen TRATON-Aktie mehrheitlich zum Kauf
TRATON-Aktie klettert: VW-Nutzfahrzeugholding wird etwas pessimistischer für Marge
Ausgewählte Hebelprodukte auf TRATON
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TRATON
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: TRATON GROUP
Nachrichten zu TRATON
Analysen zu TRATON
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|TRATON Halten
|DZ BANK
|30.10.2025
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|TRATON Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|TRATON Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|TRATON Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|TRATON Buy
|Warburg Research
|07.10.2025
|TRATON Buy
|Warburg Research
|07.10.2025
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|TRATON Halten
|DZ BANK
|29.10.2025
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.2025
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.05.2021
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|14.01.2021
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|15.10.2020
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|08.09.2020
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TRATON nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen