DAX23.946 -0,8%Est505.658 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 -0,9%Nas23.518 -1,3%Bitcoin89.189 -3,6%Euro1,1490 -0,3%Öl64,48 -0,6%Gold3.968 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Humanoid Global A41B76
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX letztlich im Minus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- D-Wave, Humanoid Global, DroneShield, FMC, Uber, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Top News
Siltronic: Jetzt wird es ungemütlich Siltronic: Jetzt wird es ungemütlich
Europäische Behörden sprengen Krypto-Betrugsnetzwerk Europäische Behörden sprengen Krypto-Betrugsnetzwerk
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Blick auf TRATON-Kurs

TRATON Aktie News: TRATON am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

04.11.25 16:08 Uhr
TRATON Aktie News: TRATON am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 27,40 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
27,36 EUR -0,58 EUR -2,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von TRATON befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 27,40 EUR ab. Die TRATON-Aktie sank bis auf 27,04 EUR. Bei 27,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 62.318 TRATON-Aktien.

Am 07.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,12 EUR am 09.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 8,32 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für TRATON-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,07 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,90 EUR für die TRATON-Aktie aus.

TRATON veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,65 EUR, nach 1,45 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat TRATON im vergangenen Quartal 10,42 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TRATON 11,87 Mrd. EUR umsetzen können.

Die TRATON-Bilanz für Q4 2025 wird am 17.03.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,33 EUR je TRATON-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

Oktober 2025: Experten empfehlen TRATON-Aktie mehrheitlich zum Kauf

TRATON-Aktie klettert: VW-Nutzfahrzeugholding wird etwas pessimistischer für Marge

Ausblick: TRATON gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ausgewählte Hebelprodukte auf TRATON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TRATON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: TRATON GROUP

Nachrichten zu TRATON

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TRATON

DatumRatingAnalyst
31.10.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
30.10.2025TRATON HaltenDZ BANK
30.10.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025TRATON BuyUBS AG
29.10.2025TRATON BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.10.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025TRATON BuyUBS AG
29.10.2025TRATON BuyWarburg Research
07.10.2025TRATON BuyWarburg Research
07.10.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
30.10.2025TRATON HaltenDZ BANK
29.10.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
29.10.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
25.05.2021TRATON UnderperformBernstein Research
14.01.2021TRATON UnderperformBernstein Research
15.10.2020TRATON UnderperformBernstein Research
08.09.2020TRATON UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TRATON nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen