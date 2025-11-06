TRATON Aktie News: TRATON tritt am Donnerstagmittag auf der Stelle

TRATON im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von TRATON. Kaum Ausschläge verzeichnete die TRATON-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 28,06 EUR.

Im XETRA-Handel kam die TRATON-Aktie um 11:45 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 28,06 EUR. Die TRATON-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,20 EUR an. Die TRATON-Aktie sank bis auf 27,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,04 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13.369 TRATON-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2025 markierte das Papier bei 38,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,03 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 25,12 EUR. Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 10,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 1,70 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,07 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,09 EUR.

Am 29.10.2025 hat TRATON in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,65 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TRATON 1,45 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,87 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10,42 Mrd. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte TRATON am 17.03.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass TRATON im Jahr 2025 3,35 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

