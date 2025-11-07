TRATON Aktie News: TRATON verliert am Mittag

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 27,66 EUR nach.

Um 11:46 Uhr rutschte die TRATON-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 27,66 EUR ab. Das Tagestief markierte die TRATON-Aktie bei 27,66 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 27,96 EUR. Bisher wurden heute 31.130 TRATON-Aktien gehandelt.

Am 07.03.2025 markierte das Papier bei 38,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,12 EUR. Mit Abgaben von 9,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem TRATON seine Aktionäre 2024 mit 1,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,07 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,09 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte TRATON am 29.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 1,45 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,87 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10,42 Mrd. EUR.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von TRATON wird am 17.03.2026 gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TRATON-Gewinn in Höhe von 3,35 EUR je Aktie aus.

