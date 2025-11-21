TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag mit Einbußen

Blick auf TRATON-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von TRATON. Das Papier von TRATON gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 27,58 EUR abwärts.

Die TRATON-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 27,58 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TRATON-Aktie bisher bei 27,36 EUR. Bei 27,48 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 2.622 TRATON-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,45 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TRATON-Aktie mit einem Kursplus von 39,41 Prozent wieder erreichen. Bei 25,12 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 8,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für TRATON-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,07 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,09 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TRATON am 29.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 EUR gegenüber 1,45 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,22 Prozent auf 10,42 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 17.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,35 EUR je TRATON-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

TRATON-Aktie im Minus: MAN baut tausende Stellen in Deutschland ab

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor 5 Jahren verdient

MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TRATON-Investment von vor 3 Jahren eingefahren