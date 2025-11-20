TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag mit roter Tendenz

TRATON im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 28,12 EUR.

Die TRATON-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 1,6 Prozent auf 28,12 EUR nach. Im Tief verlor die TRATON-Aktie bis auf 27,98 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,78 EUR. Zuletzt wechselten 45.197 TRATON-Aktien den Besitzer.

Bei 38,45 EUR markierte der Titel am 07.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TRATON-Aktie somit 26,87 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 25,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TRATON-Aktie 11,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

TRATON-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,70 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,07 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der TRATON-Aktie wird bei 35,09 EUR angegeben.

TRATON ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 1,45 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10,42 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 11,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 17.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TRATON-Aktie in Höhe von 3,35 EUR im Jahr 2025 aus.

