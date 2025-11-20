TRATON Aktie News: TRATON gewinnt am Vormittag

TRATON im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 28,74 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von TRATON zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 28,74 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TRATON-Aktie bisher bei 28,82 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,78 EUR. Der Tagesumsatz der TRATON-Aktie belief sich zuletzt auf 2.247 Aktien.

Am 07.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 33,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TRATON-Aktie derzeit noch 12,60 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten TRATON-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,07 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 35,09 EUR.

TRATON gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10,42 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,87 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 17.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TRATON ein EPS in Höhe von 3,35 EUR in den Büchern stehen haben wird.

