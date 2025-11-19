TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von TRATON zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TRATON nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 28,36 EUR.

Das Papier von TRATON legte um 15:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 28,36 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TRATON-Aktie bei 28,76 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 27,60 EUR. Von der TRATON-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 96.994 Stück gehandelt.

Bei 38,45 EUR erreichte der Titel am 07.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der TRATON-Aktie liegt somit 26,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 25,12 EUR. Der derzeitige Kurs der TRATON-Aktie liegt somit 12,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,70 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,07 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 35,09 EUR.

Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,65 EUR gegenüber 1,45 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TRATON in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,42 Mrd. EUR im Vergleich zu 11,87 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von TRATON wird am 17.03.2026 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,35 EUR je TRATON-Aktie.

