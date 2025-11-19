TRATON Aktie News: TRATON verteuert sich am Mittag

TRATON im Blick

Die Aktie von TRATON zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die TRATON-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 28,22 EUR nach oben.

Das Papier von TRATON legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 28,22 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TRATON-Aktie sogar auf 28,76 EUR. Bei 27,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 54.598 TRATON-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 38,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 25,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,99 Prozent würde die TRATON-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten TRATON-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,70 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,07 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,09 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte TRATON am 29.10.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TRATON ein EPS von 1,45 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat TRATON 10,42 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11,87 Mrd. EUR umgesetzt worden.

TRATON dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 17.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,35 EUR je TRATON-Aktie belaufen.

