TRATON Aktie News: TRATON legt am Freitagmittag zu

Die Aktie von TRATON gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von TRATON legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 27,88 EUR.

Die TRATON-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 27,88 EUR. Der Kurs der TRATON-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,10 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,48 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 33.993 TRATON-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2025 bei 38,45 EUR. Mit einem Zuwachs von 37,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,07 EUR. Im Vorjahr erhielten TRATON-Aktionäre 1,70 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,09 EUR für die TRATON-Aktie.

TRATON ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 EUR gegenüber 1,45 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 10,42 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 12,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TRATON 11,87 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.03.2026 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,35 EUR je TRATON-Aktie.

