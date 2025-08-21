TRATON Aktie News: TRATON gewinnt am Freitagnachmittag

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von TRATON. Zuletzt ging es für das TRATON-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 32,32 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die TRATON-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 32,32 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die TRATON-Aktie sogar auf 32,42 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,48 EUR. Bisher wurden via XETRA 42.381 TRATON-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 38,45 EUR erreichte der Titel am 07.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TRATON-Aktie mit einem Kursplus von 18,97 Prozent wieder erreichen. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,12 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,28 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für TRATON-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,32 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 36,15 EUR an.

Am 25.07.2025 hat TRATON in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,49 EUR gegenüber 1,17 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,30 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 11,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte TRATON möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je TRATON-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,89 EUR fest.

