TRATON Aktie News: TRATON zeigt sich am Vormittag fester

Die Aktie von TRATON gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 27,20 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von TRATON nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,1 Prozent auf 27,20 EUR. Die TRATON-Aktie legte bis auf 27,58 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TRATON-Aktien beläuft sich auf 59.242 Stück.

Am 07.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TRATON-Aktie derzeit noch 41,36 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,12 EUR am 09.04.2025. Mit einem Kursverlust von 7,65 Prozent würde die TRATON-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,70 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,12 EUR je TRATON-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,90 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TRATON am 25.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 EUR, nach 1,45 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 11,30 Mrd. EUR, gegenüber 11,87 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,77 Prozent präsentiert.

Die TRATON-Bilanz für Q4 2025 wird am 17.03.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TRATON einen Gewinn von 3,40 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

Ausblick: TRATON gewährt Anlegern Blick in die Bücher

MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Verlust hätte ein TRATON-Investment von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor 5 Jahren verdient

