Aktienkurs im Fokus

TUI Aktie News: TUI verliert am Montagmittag

01.09.25 12:05 Uhr
TUI Aktie News: TUI verliert am Montagmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von TUI. Der TUI-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 8,70 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die TUI-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 8,70 EUR ab. In der Spitze fiel die TUI-Aktie bis auf 8,68 EUR. Mit einem Wert von 8,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 299.871 TUI-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,30 EUR erreichte der Titel am 18.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 6,90 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 5,36 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Nachdem TUI seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,098 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,19 EUR für die TUI-Aktie aus.

TUI veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,10 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat TUI im vergangenen Quartal 6,20 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TUI 5,79 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte TUI am 10.12.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von TUI rechnen Experten am 16.12.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,26 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

