TUI Aktie News: TUI verliert am Mittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,7 Prozent auf 8,36 EUR nach.
Um 11:48 Uhr fiel die TUI-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,7 Prozent auf 8,36 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte TUI-Aktie bei 8,33 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,65 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.686.285 TUI-Aktien den Besitzer.
Am 18.08.2025 markierte das Papier bei 9,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 10,11 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,36 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,83 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass TUI-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,098 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TUI 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,19 EUR für die TUI-Aktie.
TUI veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,20 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,79 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
TUI dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.12.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 16.12.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2025 1,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|TUI Neutral
|UBS AG
|14.08.2025
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.2025
|TUI Neutral
|UBS AG
|13.08.2025
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
