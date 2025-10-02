TUI Aktie News: TUI am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von TUI gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der TUI-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 7,69 EUR.

Die TUI-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 7,69 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die TUI-Aktie bis auf 7,66 EUR. Bei 7,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 1.215.817 TUI-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 9,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.08.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TUI-Aktie derzeit noch 20,92 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,36 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem TUI seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,095 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,36 EUR.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI 0,10 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 6,20 Mrd. EUR gegenüber 5,79 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.12.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von TUI rechnen Experten am 16.12.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,26 EUR je TUI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie gewinnt: Zwei Neubau-Slots von Marella an TUI Cruises übertragen

TUI-Aktie trotzdem fester: Sommergeschäft leidet unter Nahost-Konflikt

TUI: Erfreuliche Buchungslage untermauert Prognosen