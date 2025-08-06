TUI Aktie News: TUI am Nachmittag stärker

TUI im Blick

Die Aktie von TUI gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die TUI-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 7,93 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 7,93 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die TUI-Aktie sogar auf 8,05 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,82 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.120.039 TUI-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.12.2024 auf bis zu 8,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,95 Prozent hinzugewinnen. Am 09.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,25 EUR. Abschläge von 33,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten TUI-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,103 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,22 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TUI am 14.05.2025. TUI vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,60 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,58 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TUI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.08.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 19.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TUI einen Gewinn von 1,21 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie pendelt um 8-Euro-Marke - Experten optimistisch für baldigen Ausbruch

TUI gibt erstmals seit 2018 wieder Schuldschein über 250 Millionen Euro aus - Aktie tiefer

TUI-Aktie im Visier von Shortsellern: Dennoch neues Jahreshoch erreicht