TUI Aktie News: TUI fällt am Freitagmittag

So bewegt sich TUI

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 7,75 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 7,75 EUR. Die TUI-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,69 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TUI-Aktien beläuft sich auf 1.231.622 Stück.

Bei einem Wert von 8,88 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.12.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 14,64 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 47,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

TUI-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,103 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 10,22 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 14.05.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TUI ein Ergebnis je Aktie von -0,58 EUR vermeldet. Umsatzseitig wurden 3,70 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TUI 3,65 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.08.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.08.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,21 EUR fest.

