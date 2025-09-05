DAX23.754 +0,7%ESt505.352 +0,6%Top 10 Crypto15,74 -0,4%Dow45.425 +0,1%Nas21.878 +0,8%Bitcoin95.949 +1,1%Euro1,1745 +0,2%Öl65,92 +0,4%Gold3.637 +1,4%
Kursentwicklung im Fokus

TUI Aktie News: TUI am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

08.09.25 16:10 Uhr

08.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von TUI gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von TUI zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 8,23 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,3 Prozent auf 8,23 EUR. Im Tageshoch stieg die TUI-Aktie bis auf 8,27 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 8,12 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 692.923 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 18.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 9,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 12,95 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,36 EUR am 07.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

TUI-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,098 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,19 EUR je TUI-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte TUI am 13.08.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI noch ein Gewinn pro Aktie von 0,10 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat TUI 6,20 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 10.12.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.12.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2025 1,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

