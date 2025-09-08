TUI Aktie News: TUI tendiert am Vormittag nordwärts

TUI im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 8,29 EUR zu.

Die TUI-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 8,29 EUR. Im Tageshoch stieg die TUI-Aktie bis auf 8,33 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 8,25 EUR. Zuletzt wechselten 71.049 TUI-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.08.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,36 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten TUI-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,098 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,19 EUR je TUI-Aktie aus.

Am 13.08.2025 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TUI 0,10 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 6,20 Mrd. EUR gegenüber 5,79 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte TUI am 10.12.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 16.12.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,26 EUR je Aktie belaufen.

