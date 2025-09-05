TUI Aktie News: TUI am Mittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von TUI zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die TUI-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 8,31 EUR.

Das Papier von TUI konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 8,31 EUR. Die TUI-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,37 EUR an. Mit einem Wert von 8,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 512.966 TUI-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,30 EUR erreichte der Titel am 18.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 5,36 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Abschläge von 35,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten TUI-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,098 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,19 EUR an.

Am 13.08.2025 äußerte sich TUI zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,36 EUR. Im letzten Jahr hatte TUI einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,20 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,79 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte TUI am 10.12.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 16.12.2026.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,26 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

