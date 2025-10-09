TUI Aktie News: TUI zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von TUI zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 7,77 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 7,77 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die TUI-Aktie sogar auf 7,85 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 541.719 TUI-Aktien.

Am 18.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TUI-Aktie derzeit noch 19,61 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 5,36 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 31,01 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,095 EUR je TUI-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,36 EUR.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,10 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat TUI mit einem Umsatz von insgesamt 6,20 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,13 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.12.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 16.12.2026.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2025 1,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

