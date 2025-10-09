DAX24.645 +0,2%Est505.657 +0,1%MSCI World4.351 ±-0,0%Top 10 Crypto16,90 -2,2%Nas23.043 +1,1%Bitcoin105.067 -1,0%Euro1,1615 -0,1%Öl66,38 +0,5%Gold4.031 -0,2%
Aktienkurs im Fokus

TUI Aktie News: TUI reagiert am Donnerstagvormittag positiv

09.10.25 09:26 Uhr
TUI Aktie News: TUI reagiert am Donnerstagvormittag positiv

Die Aktie von TUI gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 7,82 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
7,81 EUR 0,05 EUR 0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von TUI legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 7,82 EUR. Die TUI-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,84 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 7,80 EUR. Bisher wurden heute 53.448 TUI-Aktien gehandelt.

Am 18.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 15,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,36 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,095 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,36 EUR je TUI-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 13.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,10 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,79 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,20 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die TUI-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.12.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 16.12.2026.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,26 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie gewinnt: Zwei Neubau-Slots von Marella an TUI Cruises übertragen

TUI-Aktie trotzdem fester: Sommergeschäft leidet unter Nahost-Konflikt

TUI: Erfreuliche Buchungslage untermauert Prognosen

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Nachrichten zu TUI AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
29.09.2025TUI NeutralUBS AG
24.09.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
24.09.2025TUI OverweightBarclays Capital
23.09.2025TUI NeutralUBS AG
23.09.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
