Blick auf TUI-Kurs

TUI Aktie News: TUI verteuert sich am Montagnachmittag

10.11.25 16:08 Uhr
TUI Aktie News: TUI verteuert sich am Montagnachmittag

Die Aktie von TUI zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das TUI-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 7,13 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
7,12 EUR 0,05 EUR 0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 7,13 EUR nach oben. Der Kurs der TUI-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,26 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,18 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.073.094 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 18.08.2025 markierte das Papier bei 9,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 30,45 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 5,36 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 24,75 Prozent wieder erreichen.

TUI-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,095 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,36 EUR.

TUI ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,20 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,79 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.12.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 16.12.2026.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,26 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

