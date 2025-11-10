TUI Aktie News: TUI am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich TUI

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von TUI. Zuletzt ging es für das TUI-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 7,21 EUR.

Die TUI-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 7,21 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die TUI-Aktie bei 7,26 EUR. Bei 7,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 494.739 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 18.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 9,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,86 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,36 EUR am 07.04.2025. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 25,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,095 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,36 EUR.

Am 13.08.2025 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,10 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,20 Mrd. EUR – ein Plus von 7,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 10.12.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von TUI veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.12.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,26 EUR je TUI-Aktie belaufen.

