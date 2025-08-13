TUI Aktie News: TUI am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von TUI zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,4 Prozent im Plus bei 8,94 EUR.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 4,4 Prozent auf 8,94 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die TUI-Aktie bei 8,96 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.140.163 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.08.2025 markierte das Papier bei 8,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 0,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (5,36 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,103 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,04 EUR an.

Am 13.08.2025 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TUI ein EPS von -0,58 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat TUI im vergangenen Quartal 6,20 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 69,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TUI 3,65 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 19.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

