TUI Aktie News: TUI verliert am Donnerstagmittag

Kursverlauf

Die Aktie von TUI gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TUI-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 7,42 EUR.

Das Papier von TUI gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 7,42 EUR abwärts. Die TUI-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,25 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,61 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.796.575 TUI-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.08.2025 bei 9,30 EUR. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 25,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,36 EUR am 07.04.2025. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 38,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für TUI-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,095 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,36 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TUI am 13.08.2025. TUI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,10 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,20 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,79 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.12.2025 terminiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 16.12.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,26 EUR je TUI-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI: Tauziehen noch nicht entschieden

TUI-Aktie gewinnt: Zwei Neubau-Slots von Marella an TUI Cruises übertragen

TUI-Aktie trotzdem fester: Sommergeschäft leidet unter Nahost-Konflikt