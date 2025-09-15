TUI Aktie News: Anleger schicken TUI am Mittwochvormittag ins Plus

So bewegt sich TUI

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von TUI. Das Papier von TUI legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 7,91 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere um 09:06 Uhr 0,5 Prozent. Bei 7,95 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 7,92 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 122.658 TUI-Aktien.

Am 18.08.2025 markierte das Papier bei 9,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TUI-Aktie. Bei 5,36 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für TUI-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,098 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,19 EUR je TUI-Aktie aus.

TUI veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,10 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 6,20 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.12.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 16.12.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,26 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

