Aktienentwicklung

TUI Aktie News: TUI verzeichnet am Freitagmittag Verluste

26.09.25 12:08 Uhr
TUI Aktie News: TUI verzeichnet am Freitagmittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TUI. Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 7,85 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
7,90 EUR -0,03 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von TUI gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:46 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 7,85 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die TUI-Aktie bis auf 7,85 EUR. Bei 7,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 540.222 TUI-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.08.2025 bei 9,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TUI-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 5,36 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für TUI-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,095 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TUI-Aktie bei 10,36 EUR.

TUI ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,10 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat TUI mit einem Umsatz von insgesamt 6,20 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,13 Prozent gesteigert.

TUI wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.12.2025 vorlegen. TUI dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 16.12.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,26 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
24.09.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
24.09.2025TUI OverweightBarclays Capital
23.09.2025TUI NeutralUBS AG
23.09.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025TUI Market-PerformBernstein Research
