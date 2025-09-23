TUI Aktie News: TUI am Vormittag mit roter Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 7,94 EUR.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 7,94 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TUI-Aktie bisher bei 7,92 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,98 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 54.186 TUI-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.08.2025 bei 9,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,36 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten TUI-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,095 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,36 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TUI am 13.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TUI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,20 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,79 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.12.2025 terminiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 16.12.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,26 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

