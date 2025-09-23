TUI Aktie News: Anleger schicken TUI am Mittag auf rotes Terrain

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 8,04 EUR.

Die TUI-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 8,04 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der TUI-Aktie ging bis auf 7,98 EUR. Mit einem Wert von 8,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der TUI-Aktie belief sich zuletzt auf 927.205 Aktien.

Bei 9,30 EUR erreichte der Titel am 18.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 5,36 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 33,29 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten TUI-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,098 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,36 EUR.

TUI veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI noch ein Gewinn pro Aktie von 0,10 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,13 Prozent auf 6,20 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,79 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte TUI am 10.12.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 16.12.2026 dürfte TUI die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2025 1,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

