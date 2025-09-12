DAX23.628 +0,4%ESt505.481 +0,7%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.599 +0,5%Nas22.716 -0,3%Bitcoin95.772 +0,3%Euro1,1794 -0,1%Öl67,24 +1,0%Gold3.787 +1,1%
Heute im Fokus
KI-Fantasie: DAX fester -- Wall Street stabil erwartet -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase -- Goldpreis, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Orsted-Aktie springt an: Unternehmen darf Offshore-Windprojekt fortsetzen Orsted-Aktie springt an: Unternehmen darf Offshore-Windprojekt fortsetzen
BASF-Aktie zieht an: Jefferies bewertet Aktie mit Hold in neuer Analyse BASF-Aktie zieht an: Jefferies bewertet Aktie mit Hold in neuer Analyse
ROUNDUP 2: EU-Kommission verlangt Auskunft von US-Tech-Riesen zu Betrug

23.09.25 13:52 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
214,60 EUR -0,05 EUR -0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
217,25 EUR 0,50 EUR 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Booking Holdings
4.606,00 EUR 3,00 EUR 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
435,90 EUR 0,85 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(neu: Beispiele für Betrugsfälle)

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Kommission verlangt von Apple, Google (Alphabet C (ex Google)), Microsoft und Booking.com (Booking) Auskünfte darüber, was sie gegen finanziellen Betrug auf ihren Plattformen tun. Die Brüsseler Behörde stellte ein für die Unternehmen verpflichtendes Auskunftsersuchen, wie ein Sprecher der EU-Kommission bestätigte. "Dies ist auch ein wichtiger Schritt zum Schutz der Nutzer in der gesamten EU", so der Behördensprecher. Grundlage für das Ersuchen ist das Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act, kurz DSA).

Alle vier Plattformen sollen nun erläutern, wie sie verhindern, dass Nutzerinnen und Nutzer etwa durch fälschliche Angebote finanzielle Schäden erleiden. Bei Apple und Google dürften dabei besonders die Vertriebsplattformen App Store beziehungsweise Google Play im Fokus stehen. Auf solchen Online-Marktplätzen könnten Betrüger die Möglichkeit haben, gefälschte Bank- oder Investments-Apps anzubieten, wie die Kommission mitteilte.

Microsoft betreibt auf der Plattform und Suchmaschine Bing auch einen Online-Marktplatz. Hier könne es etwa um Links oder Anzeigen gehen, die zu betrügerischen Internetseiten führten, hieß es. Neben den drei US-Riesen nimmt die EU-Kommission auch Booking.com mit Sitz in den Niederlanden ins Visier. Auf der Seite können Nutzer Hotelzimmer, Ferienwohnungen, aber auch Mietwagen oder Flüge buchen.

Geldstrafen möglich

Bis wann die Plattformen die geforderten Informationen liefern müssen, teilte die Kommission nicht mit. In der Regel gibt die Brüsseler Behörde dafür aber einige Wochen Zeit. Auf Grundlage der Antworten werde man die nächsten Schritte festlegen, hieß es. Wenn die Unternehmen falsche, unvollständige oder irreführende Informationen bereitstellen oder sich weigern, die Fragen zu beantworten, könnte die EU-Kommission Geldstrafen verhängen.

In einem nächsten Schritt könnte die Kommission ein Verfahren gegen die Unternehmen eröffnen. Dann will die Behörde auch mehr Details zu dem Vorgang mitteilen. Gegen die chinesischen Online-Marktplätze Temu und AliExpress laufen bereits entsprechende Verfahren.

Gesetz reguliert große Online-Plattformen

Das Gesetz über digitale Dienste (DSA) soll unter anderem sicherstellen, dass Plattformen illegale Inhalte auf ihren Seiten schneller entfernen als bislang. Nutzern wird es wiederum leichter gemacht, solche Inhalte zu melden. Grundsätzlich müssen große Dienste mehr Regeln befolgen als kleine.

Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass die Plattformen die Identität ihrer Verkäufer kennen und nachverfolgen können. Dafür sollen sie die entsprechenden Nachweise verlangen und speichern, um die Informationen im Betrugsfall an die Betroffenen weitergeben zu können.

Das Gesetz hatte in der Vergangenheit auch zu Problemen in der Beziehung zwischen der EU und den Vereinigten Staaten geführt. Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump kritisierte in der Vergangenheit immer wieder europäische Digitalgesetze wie das DSA als wettbewerbsfeindlich./tre/DP/stw

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

